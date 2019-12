Maschinenring zieht in ehemalige Trocknungsanlage

In den leer stehenden Hallen soll zukünftig eine Verleihstation für Landmaschinen entstehen. Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser gibt sich optimistisch, dass die Pläne von der Regierung diesmal genehmigt werden

Im Fall der ehemaligen Trocknungsanlage Feldkirchen zeichnet sich nach jahrelangem Stillstand eine Lösung ab. Der Maschinenring will seine Wolfratshauser Geschäftsstelle dorthin verlegen und ein Agrardienstleistungszentrum mit Miet-Landmaschinen betreiben. An das geplante Nahwärmenetz sollen sich auch die Einwohner des Eglinger Ortsteils Feldkirchen anschließen können.

Bürgermeister Hubert Oberhauser (FW) sieht darin nicht nur eine anwohnerverträgliche Nutzung, sondern eine "Riesenchance" für die landwirtschaftlich geprägten Gemeinden Egling und Dietramszell, als er jüngst vor rund 40 Zuhörern im Gasthof Hansch zu den Plänen Stellung nahm. "Es kann in niemandes Interesse sein, die Hallen verfallen zu lassen." Die lange Verzögerung - eine erste Informationsveranstaltung war bereits vor einem Jahr angekündigt worden - erklärte er nicht nur mit den vielen Gesprächen, um Maschinenring und Trocknungsgenossenschaft unter einen Hut zu bringen, sondern auch mit den langwierigen Abstimmungsprozessen mit dem zuständigen Ministerium. Hier dankte er insbesondere Landrat Josef Niedermaier (FW) und dem Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU) für ihre Fürsprache. Denn nachdem das ursprünglich zur Nachnutzung geplante Gewerbegebiet am Veto der Regierung gescheitert war, hatte die Gemeinde händeringend nach einer Lösung gesucht, um den Vorgaben einer landwirtschaftlichen Nutzung zu genügen. Sie beschloss, den Bebauungsplan "Sondergebiet Agrardienstleitungszentrum" genehmigen zu lassen. "Jetzt können wir endlich etwas präsentieren", gab sich Oberhauser nach "positiven Signalen" von der Regierung optimistisch, auch wenn die Genehmigung "noch nicht in trockenen Tüchern" sei.

Der Geschäftsführer des Maschinenrings Wolfratshausen, Christian Stemmer, stellte anschließend die Details vor. Er will mit der für die 15 Mitarbeiter zu klein gewordenen Geschäftsstelle nach Feldkirchen umziehen und dafür ein neues Verwaltungsgebäude mit den Außenmaßen von elf mal 23 Metern und einer Bürofläche von rund 430 Quadratmetern bauen. "Es soll optisch nicht auffallen", versicherte er. Die leer stehenden Hallen der Trocknungsanlage will der Maschinenring für die Lagerung von Hackschnitzeln und Futtermitteln nutzen sowie für eine Verleihstation von Landmaschinen. Damit will er Landwirte unterstützen, die die oft zigtausende Euro teuren Geräte nicht anschaffen können.

Von dem geplanten Nahwärmenetz sollen auch die Einwohner des 300 Meter entfernten Weilers Feldkirchen profitieren, die sich bei Interesse an die Leitung anschließen können.

Dass sich die Stimmung bei den Feldkirchnern mittlerweile beruhigt hat, zeigten die wenigen Nachfragen. Noch vor Jahren hatte es wegen des erheblichen Verkehrsaufkommens seitens der Anwohner haufenweise Beschwerden gegeben, bis die Anlage 2014 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden war. "Wir sind gebrannte Kinder", sagte Nachbar Bernhard Grasl, der als einziger offene Bedenken äußerte. Rücksichtslos Tag und Nacht und auch am Sonntag seien damals die großen Fahrzeuge hin- und hergefahren. Stemmer versprach, sich an die Geschäftszeiten zu halten, und wiegelte hinsichtlich des Verkehrsaufkommens ab. Keinesfalls werde dies so stark sein wie beim benachbarten Betonwerk, sagte er auf Nachfrage. Außerdem soll es eine Umzäunung geben, damit "koa Biffe nachts um hoib elf aufs Gelände fahrt". Denn die Anwohner stören sich auch daran, dass die noch vorhandene Infrastruktur von Traktorfahrern offensichtlich ohne Genehmigung genutzt wird. Das Problem sei erkannt und werde abgestellt, sagte Bürgermeister Oberhauser dazu.