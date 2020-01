Die Sonne scheint, als sich die Kinder der Kindertagesstätte Egling vor dem blau angestrichenen Gebäude des Geltinger Tierheims versammeln. Im Gepäck haben sie 558,10 Euro Spendengeld, dass die Sprösslinge durch den Verkauf von Selbstgebasteltem und -gekochtem eingenommen haben. Vor Weihachten stellten die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Weihnachtskarten und Christbaumschmuck, aber auch Marmelade und gebrannte Mandeln her. Diese wurden dann an zwei Tagen vor dem Kindergarten an Eltern und Großeltern verkauft. Außerdem liefen die Kinder auch mit einem Wagen durch Egling, um ihre Produkte unter die Leute zu bringen.

Der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, Manfred Fleischer, dankte in einer kurzen Rede herzlich allen Beteiligten. "Ich freue mich, wenn der Tierschutzgedanke in Egling lebt." Und Initiatorin Magdalena Müller von der Kindertagesstätte betonte: "Ein großes Dankeschön geht an die Kinder, und an alle Eltern und Großeltern, die das ermöglicht haben." Als Gegenleistung erhielten die Kinder eine Führung durch das Tierheim.