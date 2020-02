Nach einem Unfall hat ein 22-Jähriger aus Sauerlach sein Firmenfahrzeug einfach zurückgelassen. Der junge Mann war am frühen Dienstagmorgen zwischen Attenham und Öhnböck von der dortigen Staatsstraße abgekommen und hatte dabei mehrere Bäume touchiert. Der Fahrer ließ den beschädigten Kleintransporter zurück und ließ sich in die Arbeit nach Geretsried fahren. Nach Angaben der Polizei kümmerte er sich jedoch auch dort nicht weiter um den Verbleib des Unfallfahrzeugs. Nachdem andere Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigt hatten, ließ diese den Transporter abschleppen. Eine Streife griff den Unfallfahrer an seiner Arbeitsstelle auf. Möglicherweise meldete er den Unfall nicht, da sich bei ihm Hinweise auf Drogenkonsum fanden. Die Beamten nahmen dem 22-Jährigen den Führerschein ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

© SZ vom 12.02.2020 / zif Feedback