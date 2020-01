"Auch uns gibt es noch - den SPD Ortsverein Dietramszell-Egling": Was klingt wie ein Lebenszeichen, ist der Beginn einer Pressemitteilung. Denn die Genossen werden zur Kommunalwahl im Frühjahr mit einer Liste an den Start gehen, die Aufstellungsversammlung indes hielten sie jüngst nicht-öffentlich ab. Auch wenn der Ortsverband zwei Kommunen umfasst, treten die Kandidatinnen und Kandidaten allerdings nur in der Gemeinde Egling an. Neun Namen nennt die nun vorliegende Liste, darunter sind einige noch nicht bekannte Gesichter: Auf Platz 3 zum Beispiel steht die parteifreie Simone Helbig, gefolgt von Florian Wehrmann auf Platz 4 und dem erst 23-jährigen Studenten Stefan Hellinger auf Platz 6. Bekannt sind hingegen Listenanführerin Angelika Kassner, die bislang die einzige Vertreterin der SPD im Eglinger Gemeinderat ist, ihr Ehemann, der parteifreie Burkhard Kanner, auf Platz 2 sowie deren Tochter Maria Kassner auf Platz 9.

Detailansicht öffnen Angelika Kassner führt die Liste der SPD Egling/Dietramszell an. (Foto: Harry Wolfsbauer)

"Als Listenführerin der SPD hat man vor allem die Aufgabe, Themen zu besetzen, die der Gemeinde unterm Nagel brennen sollte", schreibt Angelika Kassner in ihrer Pressemitteilung. Ein solches Thema ist für sie die Wohnungsnot. "Kaum ein junger Mensch, der gerade ins Berufsleben eintritt, kann sich die Mieten noch leisten", kritisiert sie. Die Zeiten seien vorbei, wo man seine Lehre beginne und dann bis zur Rente einen sicheren Arbeitsplatz mit entsprechendem Lohn habe. Doch wenn in den Gemeinden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen werden, entstünden in erster Linie Einfamilienhäuser, die sich kaum einer leisten könne, "zumindest nicht der normale Arbeitnehmer", sagt Kassner. "Eine finanzierbare Bleibe zu haben, ist das Grundbedürfnis eines jeden. Darauf baut das ganze Leben auf." Die Gesellschaft habe sich stark verändert, heutzutage sei es kaum noch möglich, mit einem Gehalt den kompletten Unterhalt der Familie abzudecken; alleinerziehende Mütter und Väter hätten kaum Chancen, eine günstige Bleibe zu finden. "Die Wartelisten beim sozialen Wohnungsbau sind legendär", sagt Kassner. Die Spitzenkandidatin der Eglinger SPD sieht hier dringenden Handlungsbedarf, auch in der eigenen Kommune. Denn der Erwerb des ehemaligen Springer-Anwesens durch die Gemeinde für sozialen Wohnungsbau und eine Tagesbetreuung für Senioren ist für sie "wie ein Tropfen auf einem heißen Stein."

Detailansicht öffnen

Die Liste der SPD Egling/Dietramszell: 1. Angelika Kassner, 67, zahnmed. Fachangestellte; 2. Burkhard Kassner (parteifrei), 67, techn. Redakteur; 3. Simone Helbig (parteifrei), 35, Hörgeräteakustikmeisterin; 4. Florian Wehrmann, 40, Verwaltungsangestellter; 5. Marlies Korntheuer, 69, Dipl. Sozialpädagogin; 6. Stefan Hellinger, 23, BWL-Student; 7. Evamaria von Savigny, 80, MTA; 8. Franz Gentemann, 72, Verwaltungsangestellter i.R.; 9. Maria Kassner, 32, tierm. Fachangestellte