24. Mai 2019, 22:08 Uhr Ecco Meineke in der Loisachhalle Traum vom Chanson

Zu einem Abend voller Chansons kommen Ecco Meineke und Andy Luter an diesem Samstag, 25. Mai, in das Foyer der Loisachhalle in Wolfratshausen. Nach diversen Soul-, Jazz- und Folk-Alben wandte sich Meineke vor drei Jahren dem Genre Chanson zu. Allerdings nicht dergestalt, dass er nun die Lieder anderer Künstler nachsänge und so einen Aufguss aus vergangenen Zeiten böte. Vielmehr hat er sehr persönliche Texte verfasst - Geschichten, die auf der Straße und auf der Seele liegen. Der Münchner Pianist und Komponist Andy Lutter hat daraus ein Album gemacht, das den ein wenig luziden Titel "Blattgold" trägt. Ein Album mit Poesie und Biss, das "vom französisch anmutenden bis zum amerikanischen Standard" reicht, das eine Hommage an den großen Charles Aznavour ist. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Eintrittskarten gibt es für 21 Euro, ermäßigt zu 17 Euro (für Schüler, Studenten, Sozial-Card-Empfänger sowie Inhabern von Ehrenamtskarten). Die Tickets sind zu bekommen im Bürgerbüro im Rathaus Wolfratshausen, Telefon 08171/2140, bei Happy Holiday Reisen, Telefon 08171/48 15 44, im Handyladen Tressl und in Geretsried im Reisebüro Hecher, Telefon 08171/9 81 20.