8. Mai 2019, 22:23 Uhr "Ebenhausen könnte bunter werden" Wo die Post abgehen könnte

Andrea Huss möchte die alte Post in ein Kreativ-Forum verwandeln

Von susanne hauck

Andrea Huss steht in schwindelerregender Höhe auf der Leiter, den Akkuschrauber in der Hand. Mit geübter Hand befestigt sie ein riesiges buntes Banner an der Fassade des Gebäudes. Die alte Ebenhauser Post soll sich in eine Kunst-Galerie verwandeln, in eine Begegnungsstätte und eine Plattform für kreative Ideen bieten. Deshalb öffnet Andrea Huss am kommenden Wochenende Neugierigen Haus und Hof.

Huss hat die leer stehende Post 2012 gekauft. 1934 wurde das Gebäude im Auftrag der bayerischen Postbauschule im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet und prägte fortan das Ortsbild. Wegen der Art der Sanierung - unter anderem bekam die Fassade eine Holzverkleidung - hat sich die Architektin viele Vorwürfe eingehandelt. Seit Jahren sorgt die Post für Zunder im Gemeinderat. Doch um dieses Thema geht es ihr gerade gar nicht. Vielmehr will sie die Ortsmitte mit kreativen Ideen beleben. "Ebenhausen könnte ruhig etwas bunter werden", findet Huss. Deswegen beteiligt sie sich mit ihrer Aktion am Schäftlarner Gewerbetag, an dem die Leute sowieso im Ort unterwegs sind.

Huss findet es grauenhaft, wenn sich die Villenbesitzer hinter hohen Hecken versteckten. "Ich lasse das bewusst auf", sagt sie und verweist auf den Vorgarten gleich bei der Bahnschranke und der Lechnerstraße, der von allen Seiten einsehbar ist. "Es stört mich nicht, wenn alle zu uns reinschauen", sagt die Ickingerin, die im Erdgeschoss ihr Büro hat. "Janosch" hat sie als Motto für ihre Veranstaltung gewählt, weil dessen Figuren für Neugier und Spaß am Entdecken stünden. "Hier ist Platz, um etwas zu gestalten. Ich bin für alles offen." Schön fände sie einen Gartenbauer, der flippige Vorschläge für den Vorgarten macht; oder Kunststudenten, die den für Skulpturen oder eine Installation nutzen; oder Gymnastiklehrer, die im Haus Kurse geben.

Auch die umliegenden Schulen hat sie wegen eines Mal-Wettbewerbs angesprochen. Kommen kann, wer mag, Hauptsache, er bringt ein paar originelle Ideen - und vielleicht etwas zu essen - mit oder hat Lust, mit anderen ins Gespräch zu kommen. "Mal schauen, was daraus wird." Das soll nicht heißen, dass Huss alles ihren Gästen überlässt. Sie hat für Samstag, 11. Mai, die Jazzband D'Mondschei Briada eingeladen, und am Sonntag, 12. Mai, gibt es einen Brunch mit Musik.

Ein Zelt füllt den Raum zwischen dem Postgebäude und dem benachbarten Häuschen, das früher als Paketlager diente und davor als Trafostation für Telefonverbindungen, die noch gestöpselt werden mussten. Am Ideen-Markt beteiligen sich bereits Filmemacher Rüdiger Lorenz und Barbara Kleinschmidt. Die Musiklehrerin aus Geretsried, die zusammen mit Huss im Philharmonischen Orchester Isartal spielt, hat alte Werbebanner recyclet und zu Einkaufstaschen vernäht. Genau so stellt sich die Gastgeberin das vor.

Kunst-Post.de, Lechnerstraße 2, Ebenhausen, Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, jeweils 10 bis 15 Uhr