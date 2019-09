Die öffentliche Infrastruktur für die Elektromobilität soll in der Kommune wachsen: Schon im Juni hatte der Gemeinderat einer ersten Ladesäule am Rathaus im Hauptort Eurasburg zugestimmt. Jetzt ist auch ein zweiter Standort in Beuerberg geklärt. Dort hat sich das Ratsplenum für eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen am Haus der örtlichen Raiffeisenbank ausgesprochen.

Völlig offen ist allerdings noch, wann die Ladesäulen in der Gemeinde in Betrieb gehen werden. Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Zu klären gilt es ebenso wie Kunden später für die Nutzung zahlen können. Die Kommune plant aber, mit dem Stadtwerke-Verbund 17er-Oberlandenergie zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hatte Ende des Vorjahres bereist die erste öffentliche Elektroladesäule der Nachbarkommune Münsing am Vereinszentrum eröffnet.