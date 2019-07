7. Juli 2019, 21:24 Uhr Duo "KlangZeit" in Münsing Weltmusik im Gepäck

Valse Musette und Tango, Schlager und Czardas, Kelzmer und Eigenkompositionen: Mit einer großen Bandbreite an Weltmusik kommt das Duo KlangZeit am Freitag, 12. Juli, in das Kultur-Bistro "Freiraum" in Münsing. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Marie-Josefin Melchior (Violine, Gitarre, Gesang) und Hansi Zeller (Akkordeon, Flügelhorn, Gesang) präsentieren die Mischung traditioneller Musik aus vielerlei Ländern mal groovig, mal innig: Während Zeller für einen Moment mit seinem Akkordeon verschmilzt und kurz darauf auf ihm herum trommelt, entlockt Melchior ihrer Geige verschiedene Klangfarben von arabischer Rabab bis hin zur E-Gitarre. Für Zeller ist es nicht der erste Auftritt im "Freiraum", mit Kiko Pedrozo an der Harfe war er schon einmal im Bistro und begeisterte dort das Publikum. Weitere Informationen zu den beiden Musikern gibt es im Internet unter www.klangzeit.eu. Die Besucher erhalten zu dem Konzert wie immer kleine Spezialitäten aus der Freiraum-Küche und jede Menge Getränke. Die Karte kostet 15 Euro pro Person. Um Reservierungen wird gebeten, Telefon 08177/92 96 87 oder 0176-56 34 18 81, respektive über E-Mail an info@freiraum-muensing.de