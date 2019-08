4. August 2019, 21:35 Uhr Drama in Bad Tölz 80-Jähriger nach Brand tot in Haus gefunden

Am Freitagvormittag haben Streifenbeamte der Tölzer Polizeiinspektion einen 80-Jährigen tot in seinem Haus in Bad Tölz gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war es in dem Haus zu einem Brand gekommen, der jedoch nach außen hin unbemerkt geblieben war. Die Einsatzkräfte stellten nach Öffnen des Hauses eine starke Verrußung fest. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und zu den Umständen des Todesfalls. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder eine Beteiligung Dritter gibt es bislang aber keine.

Die Polizei war ausgerückt, weil die Angehörigen des 80-Jährigen schon seit mehreren Tagen keinen Kontakt mehr mit dem älteren Mann hatten. Die Familie verständigte deshalb die Polizei. In den verrußten Räumen fanden die Beamten den Mann dann leblos vor. Wie es zu dem Feuer gekommen ist und ob dieses ursächlich für den Tod des Mannes war, darüber kann die Polizei derzeit noch keine belastbaren Aussagen treffen. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zu dieser Frage laufen noch, heißt es beim zuständigen Polizeipräsidium Oberbayern-Süd.