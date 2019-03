12. März 2019, 21:49 Uhr Doppelkonzert im "Gasthaus" Ein bisschen sanft, ein bisschen rockig

"Rock meets Ballads" heißt es am Freitag, 15. März, im "Gasthaus" in Bad Tölz. Axel Kowollik und Danny Streete treten in einem Doppelkonzert auf. Kowollik präsentiert eigene Songs, rockige Musik unplugged. Danny Streete bietet als Kontrast dazu ruhige Balladen. Beide Künstler spielen einen Teil des Abends solo und zum Abschluss noch zusammen. Die Veranstalter kündigen rockige Songs im Stile der Stones an und besinnliche Lieder von Cat Stevens, Ralph McTell, Cat Stevens, John Denver, Van Morrison, Joan Baez oder Bob Dylan: "Zwei besondere Stimmen mit ihrer sehr unterschiedlichen Färbung." Seit 1969 ist Axel Kowollik auf Tour, mal mit anderen, zum Beispiel als Bassist und Sänger von Chris Norman (Smokie), mal solo oder mit eigener Band. Im Jahr 2014 veröffentlichte er seine Solo-CD "Out on the Perimeter", ein akustisches Rockalbum über das Leben als Musiker, als Poet, als Einzelgänger. Danny Streete war und ist seit vielen Jahren auch mit Band unterwegs und arbeitet gerade an der neuen Solo-CD. Das Doppelkonzert beginnt um 20 Uhr. Karten für 15 Euro im Vorverkauf, Telefon 08041/792 94 07, und für 17 Euro an der Abendkasse.