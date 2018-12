18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Don Bosco Ein Jahr Jugendarbeit im Ausland

Das Aktionszentrum Benediktbeuern ist Entsendestelle für den internationalen Freiwilligendienst der Salesianer Don Boscos in Süddeutschland. Seit Jahren werden hier jährlich bis zu 30 sogenannte "Don Bosco Volunteers" auf ihr Freiwilligenjahr in salesianischen Einrichtungen in aller Welt, darunter Europa, Afrika, Südamerika oder Indien, vorbereitet und an ihre Einsatzorte entsandt. Für das wie immer staatlich geförderte Freiwilligenjahr, das im Sommer 2019 beginnt, und die entsprechenden Vorbereitungsseminare sind gegenwärtig noch Plätze frei. Das teilt das Aktionszentrum mit. Bewerbungen sind noch bis zum 31. Januar 2019 möglich. "Junge Menschen, die es sich vorstellen können, ein Jahr lang einen spannenden, erlebnisreichen und bereichernden Dienst im Sinne Don Boscos für Jugendliche im Ausland zu leisten, sind herzlich eingeladen", eine Bewerbung zu schicken, heißt es in der Mitteilung. Die Bewerbung sollte adressiert werden an das Aktionszentrum Benediktbeuern - Referat für Internationale Freiwilligendienste, zu Händen Francesco Bagiolini, Don-Bosco-Str. 1, 83671 Benediktbeuern. Umfassende Informationen sind unter www.donboscovolunteers.de einzusehen.