23. August 2018, 21:58 Uhr Diskussion mit Bürgern Joachim Herrmann in Bad Heilbrunn

Für die Gemeinde Bad Heilbrunn ist die Entwicklung ihrer Ortsmitte eine ebenso große Herausforderung wie die Innere Sicherheit für den Freistaat Bayern: Mit diesen beiden Themenkomplexen beschäftigt sich eine Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes Bad Heilbrunn am Montag, 27. August, und zwar mit einem prominenten Diskussionsteilnehmer: Innenminister Joachim Herrmann ist eingeladen, in den oberbayerischen Kurort zu kommen. Laut Ankündigung des Ortsverbandes treffen sich die örtlichen Teilnehmer der Veranstaltung um 19 Uhr vor dem Bad Heilbrunner Rathaus, wo sich Bürgermeister Thomas Gründl (CSU), der CSU-Ortsvorsitzende Josef Schwaller sowie der CSU-Stimmkreisabgeordnete Martin Bachhuber mit den Chancen der Entwicklung der Ortsmitte von Bad Heilbrunn beschäftigen werden. An diese Besprechung schließt sich in der Park-Villa eine Diskussion mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann zum Thema "Sicherheit in einem starken Rechtsstaat" an. Die interessierte Bevölkerung ist dazu eingeladen.