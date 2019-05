21. Mai 2019, 23:04 Uhr Diskussion in Wolfratshausen Frag den Landrat

Die Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) lädt ein zur einer offenen Diskussionsrunde mit Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler). Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Mai, von 20 Uhr an im Wirtshaus Flößerei, 1. Stock, statt. Im Rahmen der Diskussionsrunde sollen Bürger dem Landrat Fragen stellen können zu aktuellen Themen oder über den Kreistag, den Verkehr, das Bauen im Landkreis. Eine Beschränkung der Themen gebe es nicht, Bürger dürfen laut Ankündigung der BVW fragen, was interessiert und was sie wissen wollen. Darüber hinaus stehen auch der Erste Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Wolfratshauser Stadträtinnen und Stadträte der BVW für Gespräche bereit. Wer vorab Ideen anregen möchte, kann das auch über die Webseite der BVW tun.