13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Diskussion im Kreistagsausschuss Löcher im Netz

(Foto: oh)

Der Landkreis will Schritt für Schritt die Radwege ausbauen

Von Alexandra Vecchiato, Bad Tölz-Wolfratshausen

Wer die Klimaziele erreichen möchte, muss vor allem Autos und Lastwagen von den Straßen wegbringen. Für Kreisrätin Cornelia Irmer (Freie Wähler) ist es daher zwingend erforderlich, das Radwegenetz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auszubauen. Ihr Antrag war vor Kurzem Thema im Ausschuss für Umwelt und Infrastruktur im Kreistag. Dort herrschte Konsens, dass es ein integriertes Radkonzept für den Alltags- und Freizeitverkehr brauche. Allerdings sei eine solche Planung nur sinnvoll, wenn die Nachbarlandkreise in die Überlegungen einbezogen würden.

Bei der Erstellung des Strukturgutachtens für die Region 17, zu der die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen gehören, stellte sich heraus, dass es erhebliche Defizite in der gemeindlichen Radwegenetzplanung gibt. Der Fachbeirat Energie empfahl, ein neues Konzept zu erstellen, das nicht nur auf touristische Belange abzielt. Nur so könnten die Klimaziele 2035 des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen erreicht werden. Ziel ist es, ein Radwegekonzept gemeinsam mit allen Beteiligten zu entwickeln, also Baulastträgern, Kommunen und Bürgern. "Das wird allerhöchste Zeit. Wir dürfen nicht nur den Tourismus betrachten", sagte Irmer.

Es gebe viele Radwegeplanungen, die sich gegenseitig widersprächen, betonte Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler). Der Fokus liege bislang auf Wegen, die dem Tourismus nützten. Grundsätzlich seien Städte und Gemeinden zurückhaltend mit neuen Radwegen: "Sie scheuen die Verfahren", sagte Niedermaier. Der Grunderwerb sei extrem schwierig; Zwangsmaßnahmen nicht durchsetzbar. Letzteres sei nur möglich, wenn ein Radweg innerhalb eines Planfeststellungsverfahrens durchgezogen werde. Doch das sei mangels Kapazitäten bei den zuständigen Ämtern kaum möglich. Trotzdem sei er der Überzeugung, dass der Landkreis ein zusammenhängendes Radwegenetz brauche. Nicht alle Trassen müssten gleichzeitig realisiert werden, ein schrittweiser Ausbau sei in Ordnung. Auch Niedermaier glaubt, dass dieser nur sinnvoll sei, wenn die angrenzenden Kreise mitzögen.

Kritisch sah es sein Stellvertreter Thomas Holz (CSU), etwa 50 000 Euro in ein neues Radwegekonzept zu investieren, ohne vorher die vorliegenden Planungen zu sichten und zusammenzuführen. Ihn als Bürgermeister von Kochel am See habe niemand nach Plänen gefragt, daher könnten sie auch nicht im Strukturgutachten erscheinen, wie Niedermaier vorher erklärt hatte. "Ich stimme nur zu, wenn die anderen drei Landkreise verpflichtend dabei sind", sagte er. Dennoch ist Holz der Meinung, dass nicht gleich Geld ausgegeben werden müsse. Der Landkreis Miesbach erstellt derzeit ein Konzept, Garmisch-Partenkirchen hat dies vor Jahren bereits getan. Auch im Kreis Weilheim-Schongau liegt eine Netzplanung vor.

Nach kurzer Diskussion beschloss der Ausschuss einstimmig, dass zunächst die Planungen der Nachbarlandkreise wie auch die eigenen gesammelt werden sollen. Ferner soll die Kreisverwaltung die tatsächlichen Kosten für das Konzept ermitteln, ebenso ob es eine Förderung aus dem europäischen Leader-Programm dafür gibt. Sobald all dies vorliegt, soll es in den Kreisgremien vorgestellt werden.