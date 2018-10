21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Dietramszell Wirtshaussingen für alle

Ein "gemütliches Wirtshaussingen" am Kirchweih-Montag, 22. Oktober, veranstalten Erich Sepp aus Siegertsbrunn und die Singfreunde aus Lochen im Gasthaus Andrä, Steingauer Straße 16, in Lochen bei Dietramszell. Das Wirtshaussingen findet seit 1996 jedes Jahr im Oktober statt. Es handelt sich um ein sogenanntes offenes Singen, bei dem jeder mitmachen kann. Notenkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Der Singleiter Erich Sepp singt die Lieder vor, die Teilnehmer singen das Gehörte anschließend nach. Erklingen werden "zur Jahreszeit passende Lieder", wie es im Programm heißt. Auch ein paar Jodler sollen angestimmt werden. Als Gedächtnisstütze erhalten die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung die erlernten Lieder und Jodler auf schön gestalteten Liedblättern. Zum Wirtshaussingen willkommen sind alle, die Lust auf Singen haben oder diese Lust neu entdecken wollen. Beginn ist am Montagabend um 19.30 Uhr.