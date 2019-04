2. April 2019, 21:49 Uhr Dietramszell Turbulente "Silberhochzeit"

Ein heiteres Lustspiel von Regina Rösch bringen die Dietramszeller Theaterspieler auf die Bühne. Das Stück "Die Silberhochzeit - lieber einen Mann als gar keinen Ärger" dreht sich um zwei befreundete Paaren, deren Silberhochzeit bevorsteht. Während die Männer sich vor den Kosten scheuen, planen die Frauen ein exklusives Fest. Zum Leidwesen von Erwin meldet sich auch noch eine reiche Erbtante aus Texas an. Nun muss auf die Schnelle mit der einfältigen Nachbarschaft das Leben in den vornehmen Kreisen geprobt werden. Premiere im Gasthaus Peiß in Schönegg ist am Freitag, 5. April. Weitere Abendvorstellungen gibt es am 6. und 14. April (Beginn jeweils 20 Uhr). Am Sonntag, 7. April, ist eine Nachmittagsvorstellung angesetzt (13.30 Uhr) Karten gibt es im Vorkauf in der Raiffeisenbank Dietramszell, im Café Schwalbe und im Gasthaus Peiß. Nähere Informationen unter www.trachtenverein-dietramszell.de