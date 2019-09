Artikel per E-Mail versenden

Auf der Staatsstraße von Humbach nach Dietramszell hat sich ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Laut Polizei überholte war der Münchner im Bereich Lustberg am Freitag gegen 14 Uhr seinen Begleiter, einen gleichaltrigen Kradfahrer aus München. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Maschine und geriet auf die Gegenspur. Weil er einen Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto befürchtete, lenkte er sein Motorrad nach links in den Straßengraben. Der Münchner wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Krad beträgt etwa 10 000 Euro.