5. November 2018, 22:13 Uhr Dietramszell Herbstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen treffen sich am Freitag, 9. November, von 19 Uhr an zur einer gemeinsamen Herbstdienst- und Verbandsversammlung in Dietramszell. Auf der Tagesordnung der im Saal der Gaststätte Peiß stattfindenden Veranstaltung steht dabei unter anderem ein Vortrag zum Thema "Neue Datenschutzverordnung", welcher von Andreas Mur, Kreisbrandmeister bei der Kreisbrandinspektion München, gehalten wird. Manfred Forster, Kreisausbilder Funk, leitet zudem einen Workshop "Digitalfunkausbildung - Mobile Einsatzleitung". Des Weiteren werden die Feuerwehren an dem Abend ihre neue Inspektion für das kommende Jahr vorstellen und ihre Fahrzeuge und Geräte präsentieren.