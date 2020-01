Der Kulturverein Dietramszell lädt ein zum 12. Kulinarischer Kulturabend beim Huber in Linden. Die Veranstaltung am Sonntag, 19. Januar, steht unter dem Motto "Allem Anfang wohnt ein Zauber inne . . ." und steht ganz im Zeichen der Prosa und Lyrik von Hermann Hesse, der mit seinen Prosawerken "Siddhartha" und "Der Steppenwolf" Bekanntheit erlangte. Nach Angaben des Organisators erwartet das Publikum ein besonderer Genuss mit "zauberhaften und dramatischen Stellen" aus den Werken des deutsch-schweizerischen Schriftstellers.

"Lassen Sie sich in andere Sphären und frühere Zeiten entführen. Hermann Hesse rührt mit seinen Texten immer an das zutiefst Menschliche, bleibt nie an der Oberfläche. Somit spricht er auch heute noch jeden von uns direkt an, und seine Gedanken sind auch uns schon durch den Kopf gegangen. Sie allerdings so bilderreich und treffend in Worte zu fassen, das kann nur er", schreibt der Kulturverein in seiner Ankündigung. Die Texte werden vorgetragen von Michael Weinert. Passende musikalische Intermezzi von Anja Awiszus mit ihrem Akkordeon mischen sich zu einem stimmungsvollen Gesamteindruck.

Einlass ist von 18 Uhr an im Gasthaus Huber in Linden - natürlich mit Bewirtung der Besucher. Der Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr. Statt Eintritt sammeln die Veranstalter eine Spende in der Pause. Weitere Informationen, Platzreservierungen und Geschenk-Gutscheine gibt es und sind möglich bei Ursula Rosche unter den Rufnummern 08027/9264 oder 0172/8448234 oder via E-Mail unter office@u-rosche.de.