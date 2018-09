30. September 2018, 22:04 Uhr Dietramszell Dörfer ohne Bauern

Sepp Lausch, Direktkandidat der Bayernpartei für den Landtag im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen-Garmisch, spricht in Dietramszell über den "Brennpunkt Landwirtschaft" und tritt für einen Wechsel in der Agrarpolitik, ein Einwanderungsgesetz und die Unabhängigkeit des Freistaats ein

Von Petra Schneider, Dietramszell

Leise Volksmusik klingt durch die Stube beim "Huber in Linden", auf den Tischen ist das "Weiß-blaue Manifest" ausgelegt. Mittendrin steht Sepp Lausch, Direktkandidat der Bayernpartei. Der 48-Jährige aus Tattenhausen im Landkreis Rosenheim ist selbständiger Biogasfachberater und Nebenerwerbslandwirt, Vater von drei Buben. Seit 2005 ist er Kreisrat, seit 2015 stellvertretender Parteivorsitzender. Lausch ist zuversichtlich, dass der Sprung in den Landtag gelingt. Schließlich habe die Bayernpartei bei der Bundestagswahl 2017 im Stimmkreis fünf Prozent geholt und bayernweit 6000 Mitglieder - "2000 mehr als die AfD".

In Dietramszell hat er zu einem Abend mit dem Titel "Brennpunkt Landwirtschaft" den Agrarexperten Benno Steiner eingeladen. Zwei Handvoll Leute sind gekommen, einzige Frau ist Marlene Hupfauer, Kreisbäuerin aus Miesbach. "A sakrisch Griaßgott", begrüßt Lausch die Teilnehmer, dann skizziert er die Ziele seiner Partei, die er als "liberal-konservativ" beschreibt. "Das Eigene stärken und nicht das Fremde verteufeln", sei ein Leitsatz.

Gegen AfD-Hetze und für ein Einwanderungsgesetz. Deutschland habe ein gutes Asylrecht "und wer ein armer Deifi is, dem muss man helfen". Gegen die CSU und ihre seit Jahrzehnten verfehlte Agrarpolitik, die die Schwarzen gerne der EU zuschöben. "Wenn man heute durch ein Dorf fährt, wo früher 16 Bauern waren, sind es heute nur noch zwei", sagt Lausch. Der Trend gehe zum zweiten Melkroboter. Dabei sei Qualität statt Masse eine Chance für Bayern, weil man mit den ostdeutschen Großbetrieben eh nicht mithalten könne.

Für Sepp Lausch von der Bayernpartei betreibt die CSU seit Jahrzehnten eine verfehlte Agrarpolitik. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Lausch muss es wissen. Bis 2007 gab es auf seinem Hof 15 Kühe - viel zu wenig, damit sich das rentiert. Also hat er umgestellt. Auf seinen Flächen wächst Mais, dazu kommt Grünland und Gülle vom Nachbarn. In seiner Biogasanlage erzeugt er Strom für 180 Haushalte und Wärme für fünf Familien. Lausch schimpft über Geflügelmastbetriebe mit 60 000 Hühnern, von denen nur die Chickenwings in Deutschland konsumiert würden, der Rest gepresst nach Afrika exportiert werde und den dortigen Bauern die Existenz nehme.

Auf eine Frage aus dem Publikum, wie die Bayernpartei zu einer Dritten Startbahn am Münchner Flughafen steht, gibt es ein klares Nein von Lausch. Dass Ministerpräsident Markus Söder eine Entscheidung bis nach der Wahl vertagt habe, "das ist eine Unverschämtheit dem Wähler gegenüber", schimpft er. Statt immer mehr Leute in den Großraum München zu ziehen, solle man lieber versuchen, Betriebe in strukturschwachen Regionen anzusiedeln. Das sehen auch die Zuhörer so: Der "Druck im Kessel" führe zu "exorbitanten Grundstückspreisen", München sei ein "Moloch", "Stadtentwicklungsmaßnahmen" in Feldmoching und Daglfing kämen einer Enteignung gleich, weil Bauern von der Wertsteigerung bei der Umwandlung von Grün- in Bauland nichts abbekämen. "Jeder Quadratmeter Grund, der für ein Gewerbegebiet zubetoniert wird, ist für die Landwirtschaft verloren", sagt Lausch.

Agrarexperte Benno Steiner, der weltweit als Berater unterwegs ist, wartet mit Zahlen auf: Nur zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung kauften hochwertige Nahrungsmittel, der Rest könne sich das gar nicht leisten. Darauf müsse sich die Landwirtschaft einstellen. Um 60 000 Euro im Jahr zu verdienen, müsste ein Bauer 120 Kühe haben. Und wenn die derzeitige Entwicklung so weitergehe, "gibt es statistisch gesehen 2035 keine Bauern mehr". Zum Schluss spricht Steiner über ein exklusives Wahlziel der Bayernpartei: Die Unabhängigkeit des Freistaats - "den schrittweisen Ausstieg Bayerns aus Deutschland, nicht aus der EU", wie er betont. Denn heute müsse es in Europa primär darum gehen, die Regionen zu stärken.