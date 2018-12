14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Dietramszell Adventssingen

Beim Kulturverein Dietramszell gibt es am Sonntag, 16. Dezember, von 19.30 Uhr an ein Adventssingen in der Dietramszeller Pfarrkirche. Es wird gestaltet von verschiedenen musikalischen Ensembles aus dem Ort und der Umgebung. Die Texte trägt Pfarrer Thomas Neuberger bei. Eintritt frei.