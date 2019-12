Die Polizei bittet um Hinweise in einem Einbruchsfall mit rund 30 000 Euro Schaden: In der Nacht auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Münchner Straße in Hohenschäftlarn ein. Die Einbrecher entwendeten aus dem dortigen Lager Kartons mit hochwertigen E-Bikes der Marke Mondraker. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie zwei weitere E-Bikes, die zu Ausstellungszwecken aufgebaut waren. Um die insgesamt sieben Elektrofahrräder abzutransportieren, haben die Einbrecher wohl ein Transportfahrzeug genutzt. Wem etwas Verdächtiges im Bereich Münchner Straße, Wolfratshauser Straße, Zechstraße oder Umgebung aufgefallen sind, melde sich unter Telefon 089 / 29 100 beim Polizeipräsidium München.