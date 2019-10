Die Polizei in Bad Tölz fahndet nach einem Grafitti-Sprayer, der am vergangenen Wochenende das Auto einer 21-jährigen Tölzerin verunstaltet hat. Die junge Frau hatte ihr Fahrzeug am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Angerstraße kurz vor der Einmündung in die Badstraße geparkt. Wie die Polizei mitteilt, fand sie ihr Auto am Tag darauf gegen Mittag besprüht wieder. Die rechte Fahrzeugseite war mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 bei der Inspektion Bad Tölz zu melden.