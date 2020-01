Man könnte von einer Schicksalswahl in der roten Hochburg Penzberg sprechen. Am Sonntag, 15. März, sind die Penzberger Bürger aufgerufen, auch eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister zu wählen. Der Amtsinhaberin Elke Zehetner (SPD) stehen fünf Herausforderer gegenüber: Kerstin Engel (Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Korpan (CSU), Markus Bocksberger (Penzberg Miteinander), Armin Jabs (Bürger für Penzberg) und Michael Kühberger (Freie Lokalpolitik Penzberg). Die SZ Bad Tölz-Wolfratshausen diskutiert an diesem Donnerstag, 16. Januar, mit den Bewerbern für den Chefsessel im Penzberger Rathaus in der Stadthalle.

Was läuft gut in Penzberg? Wo gibt es Defizite? Und wie entwickelt sich das Mittelzentrum in den kommenden Jahren? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Der Abend soll aber auch den Bürgern gehören. Die Penzberger haben die Gelegenheit, den Aspiranten Fragen zu stellen - sachbezogen und fair.

Penzberg spürt den Zuzugsdruck aus der Landeshauptstadt München. Ausreichend Wohnraum zu schaffen, ist ein Aspekt. Denn mehr Menschen ziehen einen Ausbau der Infrastruktur nach sich.

SZ-Podiumsdiskussion, Donnerstag, 16. Januar, Stadthalle, Beginn 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr