28. Februar 2019, 21:56 Uhr Die Polizei warnt 400 Euro für drei Minuten Schlüsseldienst

Es waren drei Minuten Arbeitszeit, für die ein Schlüsseldienst einer Wolfratshauserin am Dienstag 400 Euro berechnete. Die Frau bezahlte nach Auskunft der Polizei unverzüglich per EC-Karte, erst später beschlich sie das böse Gefühl, zu viel bezahlt zu haben, und sie erstattete Anzeige. Am Dienstagnachmittag hatte sie, nachdem sie sich ausgesperrt hatte, nach eigener Angabe den ersten Schlüsseldienst konsultiert, den sie bei Google finden konnte. Trotz Nachfrage wurde ihr kein Preis genannt. Wenig später kam ein etwa 1,80 m großer, circa 30 Jahre alter, schlanker Mann, der hochdeutsch sprach und rasch die Tür öffnete. Die Rechnung fiel mit 400 Euro überaus saftig aus. Die Polizei Wolfratshausen warnt einmal mehr vor der Begleichung überhöhter Rechnungsbeträge. Bereits in der vergangenen Woche hatte sie zwei Schlüsseldienst-Betrüger in Icking dingfest gemacht.