Ein Wagen hat am Tag vor Heiligabend beim Ausparken eine Fußgängerin "regelrecht vor sich hergeschoben", so meldet die Polizei Bad Tölz. Der Unfall geschah gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Tölzer Kauflands. Der Fahrer eines grauen VW parkte rückwärts aus und übersah dabei eine 31-jährige Tölzerin, welche am Heck seines Fahrzeugs vorbeiging. Dabei fuhr er die junge Frau an und stoppte auch nicht. Die Frau machte auf sich aufmerksam, indem sie mit der flachen Hand aufs Autodach schlug. Dafür erntete sie von dem Fahrzeuglenker nur Beleidigungen, so die Polizei. Anschließend habe er sich entfernt, ohne sich nach der jungen Frau zu erkundigen. Diese erlitt bei dem Manöver eine Prellung am Oberschenkel. Sie merkte sich das Kennzeichen des Wagens. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Beleidigung ermittelt.