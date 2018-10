9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Die Jugend wählt grün Hohe Beteiligung an U-18-Wahl

Zählten nur die Stimmen von Kindern und Jugendlichen für die bayerische Landtagswahl, wären die Grünen im Landkreis stärkste Kraft geworden. Das zeigen die Ergebnisse der U-18-Wahl an den hiesigen weiterführenden Schulen. Insgesamt hatten 4138 junge Leute im Landkreis bei der vom Jugendring initiierten bayernweiten Abstimmung am Freitag, 5. Oktober, mitgemacht. Demnach kämen die Grünen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auf 25 Prozent, gefolgt von der CSU mit 22 Prozent. Mit einigem Abstand folgen SPD (neun Prozent), FDP (sieben Prozent) und AfD mit sechs Prozent. Auf Bayernpartei und Freie Wähler entfielen jeweils fünf Prozent. Im Freistaat hatten sich 61 768 Kinder und Jugendliche beteiligt. Damit kamen 6,7 Prozent aller Stimmen der U-18-Wahl aus dem Tölzer Landkreis. Von der hohen Wahlbeteilgung war Kreisjugendpflegerin Verena Peck beeindruckt. "Das kann sich sehen lassen", sagt sie. Ohne das große Engagement an den weiterführenden Schulen wäre dies unmöglich gewesen.