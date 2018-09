9. September 2018, 22:04 Uhr Die Filmpolizei ermittelt Und: Action!

Wer in den vergangenen Tagen durch die Wolfratshauser Markstraße flanierte oder fuhr, mag sich kurz gewundert haben ob der unübersehbaren Polizeipräsenz. Doch der Grund war kein sprunghafter Anstieg der Zahl von Langfingern und Spitzbuben in der Loisachstadt, zumindest nicht im realen Leben. Denn schon beim zweiten Blick war schnell klar: Bekannte Schauspieler wie Christian Tramitz oder Michael Brandner gaben sich die Ehre, und in der Entourage fanden sich Kameras, Mikrofonangeln und allzeit bereite Maskenbildner: "Hubert und Staller" wird wieder gedreht.