Wohin mit den Jugendlichen, sollte das neue Kinderhaus in Penzberg auf dem Grundstück des "Chill out" gebaut werden?

Die Karten werden neu gemischt. Kurzfristig hat Roman Reis, Geschäftsleiter im Penzberger Rathaus, am Montag zu einem Ortstermin an die Grundschule an der Birkenstraße geladen. Zweck des Treffens war, die möglichen Standorte für das neue Kinderhaus in Augenschein zu nehmen - darunter das Grundstück, auf dem der Jugendtreff "Chill out" steht. Sollte die Kindertagesstätte auf diesem Areal realisiert werden, muss eine neue Bleibe für die Jugendlichen gefunden werden. Roman Reis präsentierte die Lösung: ein großer Raum im Souterrain der ehemaligen Molkerei an der Christianstraße.

Kurz nach 13 Uhr erhielten die Stadträte und der Elternbeirat der Grundschule die E-Mail, dass man sich um 16 Uhr zum Ortstermin treffen möge - was nicht jedem gefiel. Die Stadträte Wolfgang Sacher (Bürger für Penzberg) und Jack Eberl (Freie Lokalpolitik Penzberg) etwa sprachen von einem "erneuten Schnellschuss".

Von der Grundschule ging es zunächst zum gegenüberliegenden Grundstück, das der Elternbeirat als Alternativstandort für die Krippe vorgeschlagen hatte. Günter Fuchs vom städtischen Bauamt erläuterte, warum dieses Areal ungeeignet sei. Erstens liege es im Außenbereich, daher könne der geltende Bebauungsplan nicht im beschleunigten Verfahren für das Projekt geändert werden. Ferner müsste der Flächennutzungsplan aktualisiert werden. Ein Umweltbericht sei notwendig, und die artenschutzrechtliche Prüfung könnte durchaus ergeben, dass auf der naturbelassenen Fläche schützenswerte Arten lebten, so Fuchs. Wegen des Sicherheitsabstands zum Wald und anderen Einschränkungen stünden vom dem 3950 Quadratmeter großen Grundstück nur noch knapp 3000 Quadratmeter zur Verfügung. Drei bis vier Jahre würden demnach vergehen, bis Baurecht auf der Fläche geschaffen werden könnte, sagte Fuchs.

Ein zu langer Zeitraum, denn 2021 muss die Interims-Kinderkrippe hinter der Landkreis-Turnhalle an der Birkenstraße dem Neubau eines Parkhauses für das Hallenbad weichen. Weshalb kürzlich der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung des Bauausschusses das Grundstück mit dem Jugendtreff "Chill out" ins Gespräch brachte. Diese etwa 4600 Quadratmeter große Fläche liegt im Innenbereich, was bedeutet, in einem halben bis Dreivierteljahr könnte der Bebauungsplan geändert und somit der Weg frei sein für den Kinderhaus-Neubau. Architekt Christian Holzer erklärte der Runde, er könne sich ein L-förmiges, zweigeschossiges Gebäude vorstellen. Das "Chill out" müsste dafür abgerissen werden. Auch im Weg ist das Heizkraftwerk der Stadtwerke, das allerdings nur provisorisch dort errichtet wurde, weil eine größere Anlage hinter dem städtischen Bauhof errichtet wird. Sacher gab zu bedenken, dass es für das Heizwerk staatliche Zuschüsse gegeben habe, die eventuell zurückgezahlt werden müssten, sollte die Anlage nicht so lange am Standort bleiben wie geplant. Das müsse die Verwaltung prüfen. Eberl zweifelte daran, dass sich der Bau des Kinderhauses aus all diesen Gründen tatsächlich schnell umsetzen lasse.

Nächste Station war die ehemalige Molkerei. Denn die Prämisse für den Bau der Kinderkrippe auf dem Chill-out-Gelände sei, dass die Jugendlichen einen adäquaten Ersatz-Treffpunkt bekämen, betonte Reis. Er präsentierte zwei Räumlichkeiten an der Christianstraße. Für beide müsste die Stadt mehrere Tausend Euro in die Hand nehmen für Sanitäranlagen, Fenster und ähnliches. Seinen "Favoriten" zeigte der Geschäftsleiter zum Schluss. Mittlerweile waren auch Barbara Stocker, die den Jugendtreff betreut, und einige Jugendliche dazugestoßen. Sie zeigten sich begeistert von den Möglichkeiten - besonders vom Außenbereich. Der Raum, der momentan noch vermietet ist, ist mehr als 200 Quadratmeter groß. Laut Reis könne man das Pachtverhältnis kurzfristig beenden. Allerdings sei dies noch nicht mit dem Mieter besprochen. Ein eigener Bereich für den Bandraum könnte abgetrennt werden. Laut Reis könnte am neuen Standort das Angebot für die Jugendlichen erweitert werden, was zusätzliches Personal erforderlich mache.

Allerdings befürchten die Jugendlichen, dass sie bald wieder aus der Molkerei raus müssen, sollte das Gelände in Innenstadtlage anders genutzt werden. Er glaube nicht, dass dort in den nächsten zehn Jahren etwas geschehe, sagte Reis. Der Geschäftsleiter sieht den "neuen" Stadtrat in der Pflicht. "Er muss ein klares Signal geben." Das Gremium müsse sich zu einem Jugendtreff bekennen und diesen als Allgemeinbedarfsfläche für Jugendliche festschreiben. "Das kann auch hier in der Molkerei sein. Vielleicht braucht man dieses Areal genau für solche Nutzungen und nicht für Wohnbebauung", meinte Reis.

Als Letztes begutachtete die Runde ein leer stehendes Büro an der Grube 51 (Dekra-Gebäude). Doch das Urteil der Jugendlichen war eindeutig: zu klein, kein Außenbereich, Ärger mit den Nachbarn möglich. Dann doch lieber in die Molkerei.