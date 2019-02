26. Februar 2019, 21:59 Uhr Derblecken Vorverkauf fürs Starkbierfest beginnt

Seit elf Jahren steht der Starkbieranstich wieder unter der Führung des Oberlandler Volkstheaters. Die Gruppe hat sich nach eigenem Bekunden stetig verjüngt, nur wenige Protagonisten der ersten Stunde sind noch federführend dabei. "Kein Wunder, ist es doch jedes Mal wieder ein Riesenkraftakt, den komplett selbst geschriebenen Abend aus der Taufe zu heben", heißt es in der Ankündigung. Aber ganz so schwer ist es für das "Stammwürze"-Team dann doch nicht, liefern die Penzberger jedes Jahr ausreichend Stoff fürs Derblecken. Der Kartenvorverkauf startet eine Woche vor den drei Starkbier-Abenden mit Fastenpredigt und Singspiel.

Das Derblecken findet am Freitag, 15. März, von 19 Uhr an, Samstag, 16. März, ebenfalls von 19 Uhr an und Sonntag, 17. März, von 11 Uhr an in der Penzberger Stadthalle statt. Dort gibt es ebenfalls die Eintrittskarten im Vorverkauf: für die Aufführung am 15. März können Karten am Freitag, 8. März, von 17 Uhr an erworben werden; für den Abend am 16. März am Samstag, 9. März, von 10 Uhr an; für das Derblecken am 17. März am Sonntag, 10. März, von 10 Uhr an. Pro Person werden acht Karten abgegeben. Manchmal gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Der Eintritt pro Person kostet 15 Euro.