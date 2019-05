17. Mai 2019, 21:51 Uhr Der Nachwuchs spielt auf Frühlingskonzert in Sankt Leonhard

Junge Musikanten geben ein Konzert in Sankt Leonhard: Am Sonntag, 19. Mai, von 14 Uhr an begrüßen Nachwuchs-Musikanten aus Dietramszell den Frühling mit schwungvollen Musikstücken und Liedern. Kleine Verse, Gedichte und Geschichten runden das fröhliche Konzert ab. Mit dabei sind: Sophia Hurler an der Harfe, die Geschwister Raßhofer Anna, Kaspar und Quirin, die Dietramszeller Hausmusik, ein Gitarrenquartett und ein kleines Bläserensemble. Der Eintritt ist frei.