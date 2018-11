9. November 2018, 22:07 Uhr Der letzte Wille Infos zur Patientenverfügung

Ulrich Welzel veranstaltet am kommenden Montag, 12. November, in der Buchhandlung Rolles, Bahnhofstraße 24a, den Informationsabend "Damit mein Wille zählt". Von 19.30 Uhr an beantwortet der psychosoziale Unfallversorger, Demenz-und Hospizbegleiter sowie Caritas-Berater Anwesenden praxisnah die häufigsten Fragen zu den Themen Patienten- und Betreuungsverfügungen sowie Vorsorgevollmacht. Als weiteren Programmpunkt stellt er die zwölf wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des Bevollmächtigten vor. Immer wieder erleben Menschen in Notsituationen, wie sinnvoll es ist, mit den entsprechenden Verfügungen für unerwartete Erkrankungen oder Unfälle ausgestattet zu sein. Trotzdem vermeiden viele Menschen die Thematik. Das hat dazu geführt, dass sie viele offene Fragen aufwirft und diesbezüglich noch immer ein großer Informationsbedarf sowie eine generelle Unsicherheit bestehen. Welzel steht daher an diesem Abend für jegliche Fragen zur Verfügung, gibt Hilfestellungen und unterstützt Interessierte bei der ersten Orientierung.