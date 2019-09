Die Szene hat etwas Unwirkliches: Sechs Klosterschwestern sitzen sich an einem alten Tisch gegenüber; der Raum ist in fahles Licht getaucht und erfüllt von den Stimmen der Nonnen, die asynchron Sprüche von Franz von Sales rezitieren. Jede hat sich ein Zitat ausgewählt und wiederholt es wie ein Mantra, Worte wie Zeit, Tod und Liebe tauchen rhythmisch aus dem Stimmengewirr auf. Dann schlägt Georg Glasl die Saiten einer Zither an, und die Sopranistin Murni Suwetja erhebt ihre klare, warme Stimme: "Music for a while" von John Dowland. Die rund hundert Gäste, die entlang der Wände sitzen und stehen, lauschen gebannt, ja andächtig.

Mit seiner Klangwanderung unter dem Titel "Der Engel an meiner Tafel" ist es dem Zither-Spezialisten Georg Glasl am Sonntagabend gelungen, das Beuerberger Kloster als einen spirituellen Ort erfahrbar zu machen. Seit die letzten Salesianerinnen das Dorf vor fünf Jahren verlassen haben, hat das Diözesanmuseum Freising die Anlage in einen außergewöhnlichen Dokumentations- und Erlebnisraum verwandelt. Das Sakrale ist dabei zwangsläufig dem Musealen gewichen. Häufig drängen sich Besucher in den Gängen und Räumen, die einst der Stille vorbehalten waren; neben die Suche nach innerer Einkehr ist die nach einem freien Platz im Biergarten getreten. Glasls Klangwanderung setzt dazu einen Kontrapunkt.

Ein Glücksfall, dass er sechs Missionsdominikanerinnen aus Schlehdorf für das Projekt gewinnen konnte. Die Frauen lassen sich mit spürbarer Freude auf das Experiment ein, bringen religiöse Ernsthaftigkeit und ein authentisches Stück Klosterleben ins Spiel - und irritieren. In ihrer schmucklosen Ordenstracht sind sie zum Anfassen nahe. Sie beten. Und doch kann der Klangwanderer sie immer nur bruchstückhaft verstehen.

Der Weg führt über Chorgestühl und Klosterkirche auch in Räumlichkeiten, die ansonsten Besuchern verschlossen bleiben. So geht es über eine ausgetretene Holztreppe - welch ein Knarzen unter 200 Füßen! - in den Kapitelsaal, in dem einst die Schwestern über die wichtigsten Belange des Klosters beratschlagten, und von dort in den Totengang, durch den kühle Zeitvergessenheit und Klänge von Hauke Harder ("Dör'n Dör") wehen.

Angeführt wird die ungewöhnliche Prozession von der Performance-Künstlerin Ruth Geiersberger, die sich ein Novalis-Zitat zum Motto erwählt hat: "Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause." Die Gäste folgen der zierlichen Künstlerin mit der prägnanten Stimme und kommen ihrer Bitte nach, für neunzig Minuten zu schweigen und nur die Klänge und Räume auf sich wirken zu lassen.

Auch musikalisch leitet Glasl seine Wanderer weitab der ausgetretenen Pfade - mal öffnet er ihnen einen barocken Blick in den Himmel, dann wieder mutet er ihnen anspruchsvolle Passagen zu. So kontrastiert er John Dowlands "Go crystal tears" mit eingespielten elektronischen Beats und Bernhard Langs zeitgenössischen "Gesängen der ersten Engel". Wohlgeformte Worte weichen Zischlauten, die Melodien zerfallen in Fragmente. Die niederländische Sopranistin Murni Suwetja stellt dabei neben feinsinniger Präsenz eine enorme Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Auch ihre Interpretation von Peter Kiesewetters "Turmbau zu Bawèl" zählt zu den Höhepunkten des Abends.

Thematisch greift Ruth Geiersberger zwischen den Stationen Aspekte wie Sprache und Sprachverwirrung auf, gibt kleine Denkanstöße: Wie sieht ein Engel aus? Wird die Seele einst wie ein Vogel in den Himmel steigen?

Der Weg endet im Refektorium, wo an den langen Tischen Wein und Brot für die Klangwanderer bereit stehen. Zuvor jedoch gibt es ein großes Finale mit Wechselgebeten, modernen und barocken Klängen und pointierten Betrachtungen über Vergangenheit und Zukunft, die Geiersberger einstreut. Dann steigt sie leichtfüßig auf die Kanzel, schwingt keck ein Bein über die Brüstung und ermuntert die Gäste, das Hier und Jetzt zu feiern. Wie ein frecher Engel sitzt sie da oben. Und an den Tafeln klirren die Gläser.