4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Demokratie üben Juniorwahl in Bad Tölz

Am diesem Freitag geht es für die Schülerinnen und Schüler der FOS BOS Bad Tölz bei der landesweiten Juniorwahl an die Wahlurne. Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. In den vergangenen Wochen stand das Thema "Demokratie und Wahlen" auf dem Stundenplan und nun geht es - wie bei der "echten" Landtagswahl am 14. Oktober 2018 - für die Schülerinnen und Schüler mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal. Das Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am Wahlsonntag, 14. Oktober, 18 Uhr, auf http://www.juniorwahl.de veröffentlicht.