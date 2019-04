5. April 2019, 21:42 Uhr Demo für bessere Infrastruktur Radsternfahrt nach München

Um eine bessere Infrastruktur für Radfahrer zu erreichen, findet am Sonntag, 7. April, eine Radsternfahrt vom ADFC statt, ander sich auch Landkreisradler beteiligen. Mit einer Zubringertour geht es gemeinsam zum Königsplatz nach München, wo eine Radltour durch die Innenstadt geplant ist. Abfahrt ist in Geretsried um 10 Uhr am Karl-Lederer-Platz/Rathaus, in Wolfratshausen um 10.30 Uhr in der Bahnhofsstraße am S-Bahnhof. In Icking ist die Abfahrt um 11 Uhr nahe des S-Bahnhofs an der B 11. Mit der Demo möchte der ADFC den "Radentscheid München" erreichen, um ein lückenloses, stressfreies Radwegenetz, sichere Kreuzungen sowie ausreichend Abstellplätze einzufordern.