12. August 2018, 21:57 Uhr DAV-Sektion Wolfratshausen Tour zur Scheinbergspitze

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet Mitgliedern und Interessierten eine Bergwandertour auf die 1929 Meter hohe Scheinbergspitze an. Los geht es am Mittwoch, 15. August, mit der Abfahrt um 7.30 Uhr. Von der Planseestraße geht es kurz über eine Forststraße, dann durch Wald in vielen Serpentinen in direkter Linie hinauf zum Gipfel. Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg. Gebühren fallen keine an. Nähere Informationen erteilt Gerhard Hofmann unter Telefon 08178/3927 oder per E-Mail unter gerhard_hofmann@gmx.de