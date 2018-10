1. Oktober 2018, 21:54 Uhr DAV Sektion Wolfratshausen Anspruchsvolle Wanderung

Eine anspruchsvolle Tour für absolut trittsichere, konditionsstarke Bergwanderer auf den Blaser (2241 m) und die Peilspitze (2392 m) in den Stubaier Alpen bietet die Sektion Wolfratshausen des DAV für Mittwoch, 3. Oktober, an. Eine Teilnahmegebühr fällt nicht an, die Abfahrt wird nach Vereinbarung organisiert. Nähere Informationen bei Annette Gruber unter Telefon 08171/9195027 oder per E-Mail an Annette.Gruber@gmx.net