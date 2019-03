3. März 2019, 21:38 Uhr DAV Sektion Tölz Wanderung und Kartenkunde

Die Sektion Tölz des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet für Mittwoch, 6. März, eine Wanderung von Kochel nach Benediktbeuern an mit anschließendem Kurs zu Kartenkunde, Positionsbestimmung und Notruf. Die Busabfahrt ist am BOB-Bahnhof für 8 Uhr angesetzt, es gibt weitere Zusteigepunkte. Start der Tour ist in Kochel am Bahnhof, der Weg führt dann über die Kohlleitenalm und den Pfisterberg zum Alpenwarmbad in Benediktbeuern. Im dortigen Schützenheim beginnt dann die Kartenkunde. Teilnehmer sollen anschließend in der Lage sein, sich auch ohne fremde Hilfe in unbekanntem Gelände zu orientieren. Zunächst soll die Interpretation der Landkarte angesprochen werden. Im zweiten Teil wird erläutert, wie man sich moderne Hilfsmittel zunutze zu macht - insbesondere das Smartphone. Die Teilnahme kostet 8 Euro, An- und Abmeldung bis Dienstag, 5. März, unter Telefon 08857/425 oder 0172/8311273.