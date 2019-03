24. März 2019, 21:55 Uhr DAV Bad Tölz lädt ein Tour zum Kloster Andechs

Die Sektion Tölz des DAV veranstaltet am Mittwoch, 27. März, eine Tour von Schloss Seefeld zum Kloster Andechs. "Bereits seit dem 12. Jahrhundert ist Andechs ein Pilgerziel. Schon die Pilger, so wird berichtet, die im Mittelalter zum Kloster Andechs kamen, erfreuten sich an dem Bier. Bis heute brauen die Mönche und ihre Mitarbeiter das Andechser Bier selbst und finanzieren so das Kloster, ohne zusätzliche Kirchensteuer in Anspruch zu nehmen", heißt es in der Ankündigung. Die Tour beginnt um 8 Uhr mit der Busabfahrt am Bahnhof Tölz, es gibt weitere Zusteigepunkte. Die Rückfahrt ist nach einer Einkehr im Andechser Bräustüberl für 15.30 Uhr angesetzt. An- und Abmeldung bis Dienstagabend unter Telefon 08041/7937639.