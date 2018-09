9. September 2018, 22:04 Uhr Datenautobahn kommt Verkehrsbehinderungen wegen Ickinger Glasfaser

Verkehrsteilnehmer müssen in Icking weiterhin mit Behinderungen aufgrund des Breitbandausbaus rechnen. Wie Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) mitteilt, wurden während der Sommerferien die Glasfaser-Hauptleitungen und teilweise auch die Hausanschlüsse vordringlich im Bereich der Schulen verlegt. Da dies noch nicht ganz abgeschlossen ist, ist weiterhin mit Behinderungen in der Ludwig-Dürr-Straße, in der Ulrichstraße und im Talberg zu rechnen. Die Zufahrt ist für Anlieger bis zur Baustelle frei. "Bis zur Baustelle heißt: es kann nicht immer sichergestellt werden, dass die Zufahrt zur Garage frei ist", teilt sie mit. Die Baufirma sei bemüht, die Behinderungen möglichst kurz zu halten. Dies gelinge, aufgrund der manchmal schwierigen Bodenbeschaffenheit, leider nicht immer. Anlieger würden soweit möglich persönlich, bei Nichtantreffen schriftlich informiert.