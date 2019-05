13. Mai 2019, 21:52 Uhr Das Isar-Loisach-Gebiet Historie einer Landschaft

Der Kulturverein Dietramszell bietet Einblicke in die Geschichte: "Wie die Landschaft von heute entstand" ist Thema eines Vortrags am Donnerstag, 16. Mai. Er beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Lacherdinger in Ascholding. Der Historiker Michael Holzmann zeigt, wie sich die Siedlungen im Isar-Loisach-Gebiet in den Jahrhunderten von der Zeitenwende bis zur ersten urkundlichen Erwähnung im zehnten Jahrhundert entwickelt haben, und welchen Einfluss diese Siedlungsgeschichte auf das Aussehen der heutigen Landschaft hatte. Die Veranstalter versprechen eine spannende Zeitreise. Eintritt frei, Spenden erbeten. Vor dem Vortrag, von 17.30 Uhr an, kann Essen bestellt werden. Hingegen gibt es keinen Service während des Vortrags.