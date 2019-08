Danny Streete gibt am Samstag, 24. August, ein Balladenkonzert in der evangelischen Waldkirche Lenggries. Beginn ist um 20 Uhr. Danny Streete singt, spielt und erzählt Balladen der Rock-, Pop- und Folkgeschichte, etwa von Bob Dylan, Cat Stevens, Donovan und John Denver, aber auch eigene Songs. Mit seinem Programm "The Balladeer Returns" ist er seit mehr als acht Jahren unterwegs auf Kleinkunstbühnen und Festivals; auch in Kirchen und Kapellen hat er schon sehr viel Anklang gefunden. Mit seiner Stimme, seiner Gitarre und Mundharmonika begeistert er sein Publikum. Vor kurzem hat er eine neue Maxi-CD herausgebracht mit dem Titel "Weil die Sonne scheint". Darauf ist auch eine Version mit einem Kinderchor einer Starnberger Schule zu hören.