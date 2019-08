"Organissimo" ist der Titel eines Cross-Over-Konzerts, das Christoph Brückner, Kirchenmusiker im Bistum Mainz und Fulda, am Samstag, 24. August, in Wolfratshausen gibt. Um 19 Uhr, nach der Vorabendmesse in Sankt Andreas, intoniert er auf der Orgel "Grenzüberschreitungen". Auf dem Programm stehen: Schönster Herr Jesus nach Queen; Choral-Intermezzo nach J.G. Rheinberger; Lobet den Herren, alle die in ehren nach van Halen; Geh aus, mein Herz in Tango-Time; Lasst uns Gott, dem Herrn lobsingen nach Elton John; Nun danket all und bringet Ehr nach F. Lehrndorfer; Gospel-Time-/Rag-Time Traditionals und Pachelbel Changes Medley. Es handelt sich um Bearbeitungen, Arrangements, Improvisationen und Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.