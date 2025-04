Der Campus Tölz nimmt langsam Gestalt an. Nach 18 Monaten Bauzeit ragen auf dem Gelände zwischen der Lettenholz-Siedlung, der Firma SAM und der Bundesstraße 13 die ersten Gebäude in die Höhe. Dies nahm Initiator Hannspeter Schubert zum Anlass, Politiker und Interessierte über die Baustelle zu führen, ihnen den Fortschritt der Arbeiten und das Flächenkonzept zu erläutern. Wirtschaft und Wissenschaft soll dort einmal Hand in Hand arbeiten und voneinander profitieren. „ Innovation und Technologie werden im Süden der Metropolregion München ein Zentrum erhalten“, so Schubert.

Die Vision: Auf dem Campus sollen sich technologieorientierte Unternehmen anzusiedeln und eine wissenschaftliche Anbindung bekommen. Auf einem Teil des Geländes wird deshalb die Hochschule München mit einem Technologie- und Innovationszentrum, kurz: Tizio, vertreten sein. „Neben diesem Ansatz des Technologietransfers wird auch der Aufbau eines interdisziplinären Netzwerkes zwischen Unternehmen und Fachkräften verfolgt“, berichtet Asma Chedly, Pressesprecherin des Campus Tölz, das ein Projekt der Bad Tölz Grundstücksgesellschaft mbH ist, die wiederum als Tochterunternehmen zur Southern Blue Beteiligungsgesellschaft aus Holzkirchen gehört. „Ergänzend wird das Konzept durch die Einrichtung eines Gründerzentrums abgerundet.“

Der erste Bauabschnitt auf dem insgesamt 2,5 Hektar großen Areal besteht aus zwei Hallen mit zunächst 4000 Quadratmetern Nutzfläche. Das Flächenkonzept sei geprägt von der Idee, technologieorientierten Unternehmen einen interessanten Standort zu bieten, so Schubert. Eine Kombination von Produktions- und Fertigungsflächen mit Entwicklungs- und Büroarbeitsplätzen soll „eine effiziente Verzahnung von Innovationsprozessen ermöglichen“. Insgesamt sind vier Gebäude und 18 000 Quadratmeter Geschossfläche vorgesehen.

Bei dem Projekt legt der Investor Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. So wurde beispielsweise der Beton aus eigenem Kies gewonnen. Die Energieversorgung läuft über das nahe gelegene Heizkraftwerk der Tölzer Stadtwerke. „Strom, unter anderem für die Elektromobilität, wird durch Photovoltaikanlagen in den geneigten Fassaden gewonnen“, teilt Chedly mit. Begrünte Dächer, geringe Flächenversiegelung und biodiverse Außenanlagen seien Teil des Wasser- und Klimamanagements am Standort.

Auf rund 2,5 Hektar entstehen im Norden von Bad Tölz ein Zentrum für Innovation und Technologie. (Foto: Manfred Neubauer)

Der Campus Toelz ist eines der Großprojekte in Bad Tölz. Investor Schubert will damit nach eigenem Bekunden auch ein Zeichen für Aufbruchstimmung im Süden der Metropolregion München setzen. Das Flächenangebot richte sich an Entwicklungsinitiativen von Großunternehmen, wachstumsstarke Technologieunternehmen oder auch Neugründungen. Insbesondere werden Unternehmen aus den Bereichen KI und Robotik, Neue Materialien und Neue Energien sowie Luft- und Raumfahrt und Sicherheitstechnik angesprochen. Mitte des Jahres soll der Campus startklar sein.