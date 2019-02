10. Februar 2019, 21:53 Uhr Buntes Programm Workshop für Bläser

Berthold Schick zu Gast bei Buffet Crampon

Der Geretsrieder Instrumentenbauer Buffet Crampon bietet ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Musikbegeisterte an. Nach dem Auftritt der französischen Holzbläsergruppe Les Bons Becs folgt am Donnerstag, 21. Februar, von 18 Uhr an ein Tenorhorn- und Bariton-Workshop mit dem Musiker Berthold Schick. Er richtet sich an interessierte Musiker aller Altersklassen und Niveaustufen mit mindestens fünfjähriger Spielerfahrung. Schick ist studierter Posaunist und war nicht nur als Orchestermusiker tätig, sondern spielte auch unter der Leitung von Ernst Mosch bei den Original Egerländer Musikanten. Besondere Bekanntheit erlangte er mit seiner böhmischen Sieben-Mann-Formation Berthold Schick und seine Allgäu 6 und seinem Blechblasquintett Novas Brass.

Buffet Crampon verbindet Tradition und Innovation bei der Herstellung von Holz- und Blechblasinstrumenten. Rund 460 der weltweit etwa 900 Mitarbeiter bauen in Deutschland handgemachte Blasinstrumente aller Art. Der Standort Geretsried beheimatet neben Fertigung und Entwicklung auch einen 300 Quadratmeter großen Showroom, in dem mehr als 250 Instrumente zum Test bereitstehen und regelmäßig Workshops, Konzerte und Events stattfinden. Viele Künstler wie die Berliner, Wiener oder New Yorker Philharmoniker bis hin zu Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original, aber auch viele Hobbymusiker bauen auf die Erfahrung und die Qualität der Instrumentenmacher von Buffet Crampon.

Eintritt frei, Anmeldung: Mail event.showroom.munich@buffetcrampon.com