25. Februar 2019, 22:06 Uhr Buntes Programm Pharmakonzern Roche lädt zu Besuchertag ein

Seine Reihe mit Besuchertagen startet das Pharmaunternehmen Roche in Penzberg am Freitag, 8. März. Die Teilnehmer treffen sich um 12.45 Uhr an der Hauptpforte. Das Programm dauert bis etwa 16.30 Uhr. Dabei geht es um folgende Fragen: Wie nimmt die Digitalisierung Einfluss auf die Medizin von morgen? Und wie wirkt sie sich auf die mehr als 6000 Mitarbeiter in Penzberg aus? Wozu nutzt man die Biotechnologie? Antwort darauf bekommen die Gäste anhand von Beispielen aus der Arbeit der Abteilungen Pharma, Diagnostik, Forschung, Entwicklung und Produktion, sowie auf einer Rundfahrt durch das Biotechnologie-Zentrum. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Internet für einen der 50 Plätze registrieren lassen. Angesprochen sind Penzberger Einwohner und Bürger aus dem gesamten Oberland. Auf der Internetseite geht es unter dem Menüpunkt "Über Roche, Standorte, Penzberg" zur Anmeldung.

