Eisdisco an der Alten Floßlände

Mehr als 200 Besucher waren im vergangenen Jahr zur Eisdisco des Jugendhauses "La Vida" an die Alte Floßlände gekommen. Grund genug für den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen, das Angebot zu wiederholen und jungen ebenso wie älteren Schlittschuhläufern auch heuer die Gelegenheit zu geben, buchstäblich ins neue Jahr zu rutschen. Die Eisdisco findet an diesem Samstag, 4. Januar, von 14 bis 22 Uhr auf der Open-Air-Eisbahn an der Floßlände statt.

Bunte Lichter, Nebel und ein winterliches Stadtpanorama, kombiniert mit Charts und Klassikern der Unterhaltungsmusik, sollen das Loisachufer in ein Wintermärchen für Jung und Alt verwandeln. Dafür zeichnet abermals die Firma S.L.C. Veranstaltungstechnik mit ihrer Technik und einem DJ verantwortlich. Neben der kulinarischen Verpflegung durch den "Eiswolf" gibt es bei den Discos auch einen Crêpes-Stand des Jugendhauses.

Das Motto dieses Wintervergnügens lautet diesmal: "Eisbrecher Party - Wir helfen das Eis zu brechen Vol.2". Ähnlich wie bei einer Ampel-Party dürfen die Gäste ihren Flirtfaktor wählen und sich für ein grünes, gelbes oder rotes Leuchtarmbändchen entscheiden. Die Farben stehen dabei für "single", "noch unsicher" oder "vergeben". Der Eintritt kostet sechs Euro.