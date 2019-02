15. Februar 2019, 21:49 Uhr Buffet Crampon Preisgekrönte Trompete

Der auch in Geretsried ansässige Instrumentenbauer Buffet Crampon ist Preisträger des Deutschen Musikinstrumentenpreises 2019. In der Kategorie B-Trompeten mit Perinet-Ventilen gewann nach Unternehmensangaben das B&S-Modell MBX "Heritage". Die Trompete habe von den Juroren in allen Belangen herausragende Beurteilungen erhalten, allen voran für das kräftige Klangvolumen. Auch die besondere Klangfarbe sowie die hervorragende Ansprache durch alle Register habe überzeugt. "Die leichte Spielbarkeit und die ausgeglichene Intonation begeisterten die Preisrichter. Sehr positiv wurden auch die Ventile und das umfangreiche Zubehörset, bestehend aus diversen Ventildeckeln und -knöpfen, bewertet. Damit können persönliche Vorstellungen in Bezug auf Klang und Optik individuell verwirklicht werden."

Der Name B&S ist auf den Volkseigenen Betrieb (VEB) Blechblas- und Signal-Instrumentenfabrik zurückzuführen. Dieser ging nach dem Fall der Mauer in der Vogtländischen Musikinstrumentenfabrik GmbH (VMI) auf. Seit 2012 gehört die Marke B&S zur weltweit agierenden, französischen Unternehmensgruppe Buffet Crampon. Unter der Marke B&S werden in Markneukirchen neben Trompeten noch Flügelhörner, Tenorhörner, Baritone, Posaunen und Tuben gefertigt. Die Forschung & Entwicklung aller Blechblasinstrumente für die Gruppe erfolgt am Standort in Geretsried.