26. März 2019, 22:16 Uhr Bürgerversammlung Rückschau und Ausblick in Geretsried

Zu diskutieren gibt es derzeit gewiss genug in Geretsried: Rekordinvestitionen, Stadtzentrum, Großwohnanlage Banater Straße, Überdachung des Eisstadions und natürlich der Dauerbrenner: Wann kommt endlich der S-Bahn-Anschluss? Die Möglichkeit, dies und vieles mehr anzusprechen, gibt es am Donnerstag, 11. April, bei der Bürgerversammlung der Stadt. Sie findet seit ein paar Jahren an wechselnden Orten statt - diesmal in der Feuerwache Nord - also unmittelbar neben der geplanten neuen Siedlung für etwa 1500 Bewohner zwischen Elbe- und Banater Straße. Beginn ist um 19 Uhr.

"Die Veranstaltung folgt erneut dem bewährten Konzept", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus: Nach einem kurzen Bericht von Bürgermeister Michael Müller (CSU) zum vergangenen Jahr und einem Grußwort des Landrats Josef Niedermaier (Freie Wähler) stehen Mitarbeiter sämtlicher Abteilungen und Fachbereiche der Stadtverwaltung an verschiedenen Informationsständen für Fragen zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet "zur idealen Vorbereitung auf die verschiedenen Themenbereiche" darum, dass Anträge, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, bis spätestens Montag, 1. April schriftlich im Rathaus eingereicht werden.

Geretsrieder Bürgerversammlung, Donnerstag, 11. April, 19 Uhr, Feuerwache, Elbestraße 47 a