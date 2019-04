5. April 2019, 21:42 Uhr Bürgerideen und Lokalpolitik Bike-Sharing und ein japanisches Teehaus

Beim "Red mit"-Termin der CSU mit Bürgermeisterkandidat Günther Eibl lassen die Wolfratshauser ihrer Fantasie freien Lauf

Von Wolfgang Schäl, Wolfratshausen

An Ideen mangelt es den Wolfratshausern nicht, wenn es darum geht, die Altstadt attraktiver zu machen. In der für alle kommunalpolitisch interessierten Bürger offen stehenden Reihe "Red mit" der örtlichen CSU ließen sich die Versammelten am Donnerstag jedenfalls nicht lange bitten, allerlei Vorschläge zu unterbreiten. Allen voran Heinz Wensauer, der die Gelegenheit nutzte, um unter der Moderation von Fraktionssprecher und CSU-Bürgermeisterkandidat Günther Eibl seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Wensauer schwebt unter anderem vor, den Loisachhallen-Parkplatz mit einem Hotel zu überbauen, in dem auch attraktive Einrichtungen wie ein Elektromarkt, ein Café, ein Supermarkt oder Wohnungen untergebracht werden könnten. Die Stellflächen würden demnach als Tiefgarage gestaltet. Anhand einer selbst gefertigten Grafik erläuterte Wensauer ausführlich, wie ein solches mehrstöckiges Gebäude mit treppenförmig angeordneter Fassade aussehen könnte. Eingehend beschäftigt hat sich Wensauer auch mit dem Garten hinter der Happ'schen Apotheke - vorstellbar wäre aus seiner Sicht an dieser Stelle ein japanisches Teehaus - was Eibl als "einen interessanten Gedanken" bewertete. Dies könne ein sinnvoller und konstruktiver Beitrag zur Belebung der Beziehungen zur japanischen Partnerstadt Iruma sein.

Die Anregung beflügelte auch andere Diskussionsteilnehmer, die sich an dieser Stelle einen von den Wolfratshauser Apotheken unterhaltenen Heilkräutergarten ausmalten. Diese Art "Gardening" könne doch zur Volksbildung beitragen und helfen, altes, längst vergessenes Wissen wieder ins allgemeine Bewusstsein zu rücken, hieß es.

Grundsätzlich plädierten die Diskussionsgäste dafür, Grünflächen zu erhalten, wo immer dies möglich ist, denn in den vergangenen Jahren seien unverantwortlich viele Bäume aus dem Stadtbild verschwunden, so etwa an der Sauerlacher Straße. Eibl wies allerdings darauf hin, dass es nicht Sache des Stadtrats sei, den Zustand von Bäumen und die von ihnen gegebenenfalls ausgehende Gefahr zu bewerten. Dafür sei die Verwaltung zuständig. Einig waren sich die Versammelten auch in der Aussage, dass es nicht Ziel der Stadtentwicklung sein dürfe, dem von München ausgehenden Siedlungsdruck nachzugeben und den noch zur Verfügung stehenden, knappen Bauraum um jeden Preis weiter zu verdichten. Dies komme allenfalls solventen Zuzüglern zugute. Die erwünschte Entwicklung und Belebung der Stadt dürfe "nicht von außen gesteuert" werden. Weitere Anregungen kreisten um die Verkehrsgestaltung. So plädierte ein Gast dafür, den Strom der Fahrzeuge durch Car-Sharing, ja sogar per Bike-Sharing zu reduzieren. Dies sei freilich Sache von privaten Initiativen, nicht der Stadt, dämpfte Eibl entsprechende Erwartungen. Car-Sharing sei schon einmal versucht worden, funktioniert habe dies leider nicht. Eher könne er sich eine Entspannung durch mehr E-Mobilität und einen weiteren Ausbau des Radwegenetzes vorstellen, sagte Eibl.

Verbesserungswürdig sei die Verkehrssituation im Ortsteil Farchet, erklärte ein Anwohner, dort leide man unter dem starken Parksuchverkehr durch die Besucher des Märchenwalds. Er regte an, hier ein Parkleitsystem einzurichten, das den Verkehr schon vorab in Richtung Burgmann dirigiere.

"Wir sind auf einem guten Weg, die Altstadt zu beleben", stellte Eibl vor allem mit Blick auf die von der Stadt organisierte Bürgerbeteiligung fest. Darin geht es zunächst nur um die Wolfratshauser Marktstraße zwischen Schwankl- und Reiser-Eck. Bei der öffentlichen Abschlussveranstaltung am kommenden Mittwoch, 10. April, von 19 Uhr an in der Loisachhalle werden die Ergebnisse des Machbarkeits-Workshops vorgestellt. Die Resultate sollen auch ins Kommunalwahlprogramm der CSU einfließen.